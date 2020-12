Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle yurt dışına açıldı. Özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan reklam filmi müjdesi geldi. Can Yaman, İtalya'da bir makarna markasının reklam yüzü oldu.

5 Ocak'ta çekimler için İtalya'ya gidecek olan Can Yaman'ın reklamını dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekecek.