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Oyuncu Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu!

15.04.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu. Eşi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ateş, aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşarak hayranlarına seslendi.

Oyuncu Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu!

Uzun süredir eşi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, koronavirüs aşısı olurken çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ceyda Ateş, "Bugün ben de aşımı oldum. ABD'de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Dilerim herkes aşısını en kısa zamanda olur ve bu hastalıktan kurtuluruz" mesajını yazdı.

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Takipçilerine seslenen oyuncu, "Lütfen dikkat edin, 'nasıl olsa elbet olacağız' diye düşünmeyin. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Tanımadığımız kişilerin sevdiklerini de kaybettirmeyelim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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