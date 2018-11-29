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Oyuncu çift dost kalmak için boşanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Mahir İpek ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Veda Yurtsever İpek, anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çift boşanma davası için verdikleri dilekçede, "Yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için, evliliğimizin sona ermesi kararını verdik” dedi.

Oyuncu çift dost kalmak için boşanıyor

Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi.

Oyuncu dilekçede, "Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik. Davalı eş ile aramızdaki aile birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından boşanmamıza ve protokolde belirtilen hususların karara bağlanmasını talep ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahir İpek veda yurtsever

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