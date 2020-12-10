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Oyuncu Ece Hakim, Türkiye'ye dönüyor

10.12.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ece Hakim, Türkiye'ye dönüyor

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim, Türkiye'ye dönmek için gün sayıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır ailesinin yanına gelemeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Zeynep'i Ece Hakim, bir hafta sonra gurbetin biteceğini söyledi. Hakim, mutluluğunu sosyal medyadan dile getirdi.

22 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

"Korona yüzünden bir yıldır Türkiye’ye dönemedim. İnsanların 'ev'lerine sığındıkları bu dönemde benim 'ev'im diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı. Şimdi bir yılın ardından Türkiye’ye dönmeme bir hafta kalmışken, bana kendimi ev gibi hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim."


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