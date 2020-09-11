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Oyuncu Enis Arıkan 'takma saç' yorumu yapan takipçisini ifşa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Son olarak Alice Müzikalinde rol alan başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medyadan saçıyla ilgili yorum yapan takipçisini ifşa etti. Yorum yapan takipçisine Enis Arıkan’ın verdiği cevap hayranlarını gülümsetmeyi başardı.

Oyuncu Enis Arıkan 'takma saç' yorumu yapan takipçisini ifşa etti!

Fox TV'de yayınlanan 'Benimle Söyle' yarışmasıyla sunuculuk macerasına adım atan Enis Arıkan, uzun bir aranın sonrasında oyunculuğa geri döndü. Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Enis Arıkan başrollerini Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın paylaştığı ‘Benden Ne Olur’ sinema filminin çekimlerine başladı. Beyaz perdede hayranlarıyla buluşmak için gün sayan başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı sık sık takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap vermeyi tercih ediyor. Hayranlarına esprili bir şekilde cevap veren Arıkan’ı takma saç sorusuna yaptığı çıkış dikkatleri çekti. Protez saç kullanan ünlü isimler arasında yer alan Arıkan, 'kıskanılıyorum' demeyi tercih etti.

‘SENSİN TAKMA’

enis arıkan

Aslı T. Kızmaz’ın ‘Benden Ne Olur’ isimli kitabından uyarlanan sinema filminde rol alan Enis Arıkan fotoğrafına yorum yapan takipçisine jet hızıyla yanıt verdi. Fotoğrafına, ‘Ya saçınız gerçekten takma mı’ sorusunu yönelten takipçisine başarılı oyuncu şaşırtacak bir cevap ekledi. Arıkan yoruma karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı. Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarından tam not aldı.

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