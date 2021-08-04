MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Oyuncu Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

04.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ve dizi oyuncusu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul’dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Oyuncu Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.

AW385771_07

Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide ‘Havuç Kafa’ olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

AW385771_06

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor.

AW385771_05

Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız elimizden geldiğince destek olacağız” dedi.

AW385771_04

AW385771_03

AW385771_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsizEzgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz
Anahtar Kelimeler:
Muğla Furkan Kızılay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Ve beklenen haber geldi! Sevilen diziyle anlaştı

Ve beklenen haber geldi! Sevilen diziyle anlaştı

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

MasterChef'te görülmemiş olay! "Yarışmacılardan biri bana mesaj atıp..."

MasterChef'te görülmemiş olay! "Yarışmacılardan biri bana mesaj atıp..."

Yangın evinin yakına kadar geldi! Şahan Gökbakar iyi haberi gün ağarınca verdi

Yangın evinin yakına kadar geldi! Şahan Gökbakar iyi haberi gün ağarınca verdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.