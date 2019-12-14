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Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Akınlı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlenecek

Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Hale Akınlı yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açıklamasına göre Akınlı için 16 Aralık’ta saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlenecek. Sanatçı daha sonra Şişli Camisinde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara'da 1941'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına İBB Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre bu kurumda aktif roller aldı.

Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yapan Akınlı, kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu" ve Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un da aralarında bulunduğu çok sayıda temsilde rol aldı.

Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol", Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın" ve Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı filmlerinde de yer aldı.

Mam'art tarafından 2018'de sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol aldı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla zihinlerde yer aldı.

Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

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