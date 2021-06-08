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Oyuncu İsmail Karagöz kimdir? İsmail Karagöz kaç yaşında?

08.06.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Karagöz, 9 Haziran Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar dizisinde rol almaktadır. Lise eğitimi sırasında tiyatro eğitimi almaya başlayan Karagöz, daha sonra Sarıyer Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kolu’na katılmıştır. İsmail Karagöz, Çarşamba günleri yeni dizi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu İsmail Karagöz kimdir? İsmail Karagöz kaç yaşında?

İrili ufaklı birçok yapımda yer alan İsmail Karagöz, en son FOX ekranlarında yayınlanmaya başlanan “Öğretmen” dizisindeki okul müdürü olan Coşkun karakterine hayat vermiştir. 47 yaşında olan İsmail Karagöz, televizyon dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde de yer almıştır.

İSMAİL KARAGÖZ KİMDİR?

İsmail Karagöz 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatroya 1989 yılında lisede başlayan Karagöz, 1991 yılında Sarıyer Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kolu’na katıldı. Bu grupta birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

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DİZİLERİ:

  • 2021 – Cam Tavanlar
  • 2020 - Öğretmen
  • 2017 – Bizim Hikaye
  • 2017 – Ufak Tefek Cinayetler
  • 2015 – Kiralık Aşk

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FİLMLERİ:

  • 2015 – Yav He He
  • 2014 - Yolculuk
  • 2014 - Firak
  • 2014 – Çekmeköy Underground
  • 2014 – Yolculuk

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Kubilay Aka
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