Oyuncu İsmail Karagöz kimdir? İsmail Karagöz kaç yaşında?

İrili ufaklı birçok yapımda yer alan İsmail Karagöz, en son FOX ekranlarında yayınlanmaya başlanan “Öğretmen” dizisindeki okul müdürü olan Coşkun karakterine hayat vermiştir. 47 yaşında olan İsmail Karagöz, televizyon dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde de yer almıştır.
İsmail Karagöz 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatroya 1989 yılında lisede başlayan Karagöz, 1991 yılında Sarıyer Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kolu’na katıldı. Bu grupta birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.
DİZİLERİ:
FİLMLERİ:
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