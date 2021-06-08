Oyuncu İsmail Karagöz kimdir? İsmail Karagöz kaç yaşında?

İrili ufaklı birçok yapımda yer alan İsmail Karagöz, en son FOX ekranlarında yayınlanmaya başlanan “Öğretmen” dizisindeki okul müdürü olan Coşkun karakterine hayat vermiştir. 47 yaşında olan İsmail Karagöz, televizyon dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde de yer almıştır.

İSMAİL KARAGÖZ KİMDİR?

İsmail Karagöz 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatroya 1989 yılında lisede başlayan Karagöz, 1991 yılında Sarıyer Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kolu’na katıldı. Bu grupta birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

DİZİLERİ:

2021 – Cam Tavanlar

2020 - Öğretmen

2017 – Bizim Hikaye

2017 – Ufak Tefek Cinayetler

2015 – Kiralık Aşk

FİLMLERİ:

2015 – Yav He He

2014 - Yolculuk

2014 - Firak

2014 – Çekmeköy Underground

2014 – Yolculuk





