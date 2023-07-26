Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem yaratan “Magarsus” dizisinin fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi de belli oldu

    Oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem yaratan “Magarsus” dizisinin fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi de belli oldu

    26.07.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus” dizisinin fragmanı paylaşıldı. 10 Ağustos’ta BLuTV’de ilk iki bölümüyle yayın hayatına başlayacak dizinin fragmanı bile sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan Magarsus dizisi Çukurova’da narenciye ticareti yapan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş ve Ercan Kesal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci ve konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ile Metin Coşkun yer alıyor.

    MAGARSUS DİZİSİNİN KONUSU

    2

    Kurak ailesi, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapmaktadır. Aile üyeleri bir yandan birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da bölgede hakimiyer kurmaya çalışan dış güçlerle mücadele eder.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sevişme sahnesindeki o detaya tepki yağdıSevişme sahnesindeki o detaya tepki yağdı
    Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...
    Kendisi 23 sevgilisi 70 yaşındaydı! “Aklım başıma geldi ve...”Kendisi 23 sevgilisi 70 yaşındaydı! “Aklım başıma geldi ve...”
    Anahtar Kelimeler:
    Berkay Ateş Çağlar Ertuğrul Ercan Kesal Merve Dizdar blu tv

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

    Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

    Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

    Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

    Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

    Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Günün Videosu

    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.