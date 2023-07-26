Oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem yaratan “Magarsus” dizisinin fragmanı paylaşıldı! Yayın tarihi de belli oldu

Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan Magarsus dizisi Çukurova’da narenciye ticareti yapan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş ve Ercan Kesal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci ve konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ile Metin Coşkun yer alıyor.

MAGARSUS DİZİSİNİN KONUSU

Kurak ailesi, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapmaktadır. Aile üyeleri bir yandan birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da bölgede hakimiyer kurmaya çalışan dış güçlerle mücadele eder.



