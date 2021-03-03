Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola’nın yer aldığı Seni Buldum Ya filminden ilk fragman yayınladı

MUBI dijital platformu aracılığıyla yayınlanacak olan Seni Buldum Ya filmi koronavirüs karantinasını anlatan ilk film olma özelliğini taşıyor. Film, tamamen ev ortamında ve bilgisayar kameraları aracılığıyla hayata geçirildi.

Seni Buldum Ya, karantina döneminde kurulan çevrimiçi suç ağını anlatan filmde iki dolandırıcının hikayesi işleniyor. Suç ağına yakalanan ve dolandırıcılığa kurban giden insanların trajikomik durumlarını anlatan Seni Buldum Ya, kadrosunda bulunan oyunculara özel yazılan karakterlerle karşımıza çıkacak. Filmde aynı zamanda insanların karanlık yönlerine ilişkin pek çok öğe de yer alıyor. Ödüllü yönetmen olan Reha Erdem filmi Zoom üzerinden çekildi.

Yapımcılığında Ömer Atay ve Serra Ciliv'in imzasının bulunduğu Seni Buldum Ya'nın oyuncu kadrosunda Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun bulunuyor. Komedi türündeki filmin 13 Mart’ta vizyona girmesi planlanıyor.



