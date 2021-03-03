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Korku filmi izlemek kilo verdirir mi? Korku filmlerinin insan vücudu üzerindeki etkileri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Korku filmi izlemek kilo verdirir mi? Korku filmlerinin insan vücudu üzerindeki etkileri nelerdir?

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu araştırmaya göre korku filmi izlemek kilo vermeye yardımcı oluyor.

Westminster Üniversitesi'nden Dr.Richard MacKenzie'nin rehberliğinde bilim insanları 90 dakikalık bir korku filmi sırasında113 kalori yakılabildiğini ortaya koydu. 30 dakikalık bir yürüyüş ya da egzersizle yakılabilecek bu kalori miktarı bir filmi izleyerek de verilebiliyor. Bunun nedeni ise vücudun adrenalin pompalamasının kalori kaybına neden olmasıdır. Araştırmacılar kalp atış hızı, oksijen alımı ve karbondioksit ekshalasyon seviyelerini ölçtüler. Korkunç filmlerin vaka çalışmalarının kalp atış hızında bir artışı tetiklediğini buldular. Kısa süreli yüksek stres anlarında (veya bu özel durumda korku) boşaltılan bu hızlı adrenalin akışı, iştahı en aza indirir ve daha yüksek kalori kaybıyla sonuçlanan bazal metabolizma hızını yükseltir.

Araştırmacılar dünya sinemasında kült halinde gelen korku filmleri üzerinden kalori yakım miktarını hesapladılar. Filmlerin kurgularından kaynaklı olarak kalori değerlerinde değişiklik olduğu ortaya çıktı. Bazı filmler izleyiciye ani korkular yaşatırken bazıları film boyunca süren ama düşük seviyede korku veriyor. Ani korkular yaşatan filmler, daha fazla kalori kaybına neden oluyor. İşte dünya sinemasındaki korku filmlerinin kalori yakımına etkileri:

  • Cinnet (The Shining): 184 kalori
  • Jaws: 161 kalori
  • Şeytan (The Exorcist): 158 kalori
  • Yaratık (Alien) : 152 kalori
  • Testere (Saw): 133 kalori
  • Elm Sokağı'nda Kabus: 118 kalori
  • Paranormal Aktivite: 111 kalori
  • Blair Cadısı: 105 kalori
  • Teksas Testere Katliamı: 107 kalori
  • [Rec]: 101 kalori
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