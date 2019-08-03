Oyuncu monitörü ASUS ROG Strix XG438Q piyasaya çıktı!

Akıcı görüntüler ve yüksek kontrastlı HDR performansını bir araya getiren monitör etkileyici oyun deneyimleri sunuyor. Yeni ekranda 43 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir 4K UHD panel bulunuyor. Bunun yanı sıra ürün DisplayHDR 600 sertifikası için yüzde 90 DCI-P3 profesyonel renk gamı kapsama oranı ve AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisine sahip.
Strix XG438Q ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunarak oyun deneyimlerini zenginleştiriyor ve oyunculara rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.
4K HDR oyun
Strix XG438Q’nun en çok öne çıkan özelliği 43 inçlik paneli. Ürün, büyük ekranda oyun ve eğlence deneyimini daha küçük panellerde bulunan yüksek ve değişken yenileme hızı teknolojileriyle sunuyor.
Strix XG438Q’da bulunan yansıma önleyici özel kaplama her tür ışık altında aynı izleme deneyimini sağlıyor.
Performans
Strix XG438Q'nun 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı, hareketli oyunların bile yüksek görüntü ayarlarında akıcı ve takılma olmadan oynanabilmesini sağlıyor. Monitörde ayrıca düşük gecikme süreli ve daha yüksek parlaklık ve kontrasta sahip akıcı görüntüler oluşturan Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi bulunuyor. Hem standart hem de HDR içerikleri düşük gecikme süresiyle işleyebilen FreeSync 2, özellikle HDR içeriklerde karşılaşılan giriş gecikmesi sorununu azaltıyor. ASUS’a özgü GameFast Giriş teknolojisi giriş gecikmesini daha da azaltarak hareketlerin daha hızlı iletilmesini sağlıyor.
Yüksek parlaklık, kontrast ve renk doğruluğu da Strix XG438Q’nun önemli noktaları arasında yer alıyor. 700 cd/m2’ye kadar parlaklıkta HDR teknolojisini destekleyen ekran geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor.
Strix XG438Q ayrıca yüzde 90 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR 600 sertifikasının gereksinimlerini karşılayan kontrast performansıyla profesyonel tasarım işleri için de uygun.
Uzaktan kumanda ve dahili hoparlörler
Strix XG438Q’nun geniş 4K UHD paneli oyunlardan televizyona ve filmlere kadar her tür eğlenceye uygun. Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda ile ekran menüsünü kontrol edip parlaklık, kontrast, giriş kaynağı ve diğer ayarları hızla yapmak mümkün. Uzaktan kumandadaki ses kontrol düğmeleriyle Strix XG438Q’nun dahili 10W stereo hoparlörlerini de ayarlayabiliyorsunuz.
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