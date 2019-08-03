Oyuncu monitörü ASUS ROG Strix XG438Q piyasaya çıktı!

Akıcı görüntüler ve yüksek kontrastlı HDR performansını bir araya getiren monitör etkileyici oyun deneyimleri sunuyor. Yeni ekranda 43 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir 4K UHD panel bulunuyor. Bunun yanı sıra ürün DisplayHDR 600 sertifikası için yüzde 90 DCI-P3 profesyonel renk gamı kapsama oranı ve AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisine sahip.

Strix XG438Q ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunarak oyun deneyimlerini zenginleştiriyor ve oyunculara rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

4K HDR oyun

Strix XG438Q’nun en çok öne çıkan özelliği 43 inçlik paneli. Ürün, büyük ekranda oyun ve eğlence deneyimini daha küçük panellerde bulunan yüksek ve değişken yenileme hızı teknolojileriyle sunuyor.

Strix XG438Q’da bulunan yansıma önleyici özel kaplama her tür ışık altında aynı izleme deneyimini sağlıyor.

Performans

Strix XG438Q'nun 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı, hareketli oyunların bile yüksek görüntü ayarlarında akıcı ve takılma olmadan oynanabilmesini sağlıyor. Monitörde ayrıca düşük gecikme süreli ve daha yüksek parlaklık ve kontrasta sahip akıcı görüntüler oluşturan Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi bulunuyor. Hem standart hem de HDR içerikleri düşük gecikme süresiyle işleyebilen FreeSync 2, özellikle HDR içeriklerde karşılaşılan giriş gecikmesi sorununu azaltıyor. ASUS’a özgü GameFast Giriş teknolojisi giriş gecikmesini daha da azaltarak hareketlerin daha hızlı iletilmesini sağlıyor.