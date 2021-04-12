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Oyuncu Mustafa Dik 24 gün önce hayatını kaybetmiş!

12.04.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır Mersin Tarsus'ta bir huzurevinde kalan Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik’in, 24 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı. 78 yaşındaki sanatçı, kimsesiz bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Mustafa Dik 24 gün önce hayatını kaybetmiş!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay, 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik’in 24 gün önce hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ses sanatçısı Onur Akay, kendisine ait internet sitesinde yer verdiği "Sessiz, Sedasız ve Kimsesiz Bir Ölüm" başlıklı yazısında şu bilgileri paylaştı:

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"Yeşilçam oyuncularından Mustafa Dik’i 24 gün önce, 18 Mart 2021'de kaybetmişiz. Maalesef telefonuma gelen mesajlar yoğun olduğu için, 24 Mart’ta gelen bu mesaj çok aşağıda kalmış ve fark etmemişim. Bugün eski mesajlarıma bakarken görünce, 'neden vefat etti?' diye arama motorunda Mustafa Dik’in ismini arattırdım ancak medyada yer almadığını ve hiç kimse tarafından duyulmadığını görünce daha da çok üzüldüm ve içime hicran oldu... Kendi kendime 'işte Felaket Tellalı'nın önemi' dedim ve hemen ölüm nedenini araştırdım. Bazı filmlerde başrolde de oynayan Mustafa Dik, yıllardır Tarsus'ta bir huzurevinde kalıyormuş ve 18 Mart’ta birdenbire solunumu kesilmiş ve solunum arresti nedeniyle vefat etmiş...
Huzurevi yetkilileri, Mustafa Dik’in kızlarına ulaşmış ama 'gelecek durumda değiliz' demişler. Bunun üzerine huzurevi personeli, usta oyuncuyu sessiz, sedasız ve kimsesiz bir şekilde son yolculuğuna uğurlayarak, Tarsus Yeni Mezarlık’ta defnetmiş."

MUSTAFA DİK KİMDİR?

1943 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Mustafa Dik, aralarında 'Bize Türk Derler', 'Ringo Gestapo’ya Karşı', 'İntikam Fırtınası', 'Mekansız Kurtlar', 'Yılmayan Şeytan', 'Sakar Şakir', 'Atla Gel Şaban', 'Sahte Kabadayı', 'Umudumuz Şaban', 'Gerzek Şaban', 'Uç Güzel Güvercinim', 'Babanın Evlatları', 'Buyrun Cümbüşe' gibi filmlerde rol aldı.

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