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Oyuncu Selahattin Taşdöğen kaza yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen Kadıköy'de otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen kaza yaptı!

Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen kazada otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı.

YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ ÜÇ DOKTOR YAPTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun (45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.

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''HEMEN YARDIMA KOŞANLAR OLDU''

Kaza sonrası Selahattin Taşdöğen, "Normal seyir halindeyken, sağ taraftaki tali yoldan bir motosikletli önüme çıktı. Sağda arabalar var, bende onu göremedim. En soldan gidiyordum motosikleti son anda fark ettim. İşte o zaman çarpmış oldum. Karşı yoldan bu istikamete doğru, şurada küçük bir ara var, o aradan geçmek istiyorlarmış onlar.

Yani burayı dolaşmadan kestirmeden buradan gitmek isterken birden bire önümde olunca bende duramadım fren yaptım. Hemen yardıma koşanlar oldu, onlar da doktormuş. Üç tane doktor vardı.

Durumu hakkında herhangi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. (DHA)

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