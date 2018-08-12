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Oyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 22 yaşındaki güzel oyuncu Serel Yereli, kariyer planını değiştirdi. Oyunculuğu bir süreliğine bırakan Yereli, İngiltere'de single çıkaracak.

Oyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyor

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 1996 doğumlu güzel oyuncu Serel Yereli, kariyer planını değiştirdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Serel Yereli’nin oyunculuğu bıraktığı ve müziğe odaklandığı öğrenildi.

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Müzikal oyunculuğu eğitimi alan Yereli’nin ilk şarkısı ‘One Thing’, İngiltere’de yayınlanacak.

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Sony UK ile anlaşan güzel oyuncunun yurt dışındaki görüşmeler sürecini bizzat yürüttüğü ve anlaşmaları tamamen kendi çabalarıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Sony UK ise sesine güvendiği Yereli için bir yıllık pazarlama stratejisi geliştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli sony muzik single Bodrum Masalı

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