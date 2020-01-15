Oyuncu Seren Fosforoğlu, Uluslararası Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Seren Fosforoğlu, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Küçük kızı Nil Fosforoğlu ile Galata Mevlevihanesi'ni ziyaret eden başarılı oyuncu, müzeyi bir süre dolaştıktan sonra bol bol selfie fotoğrafı çeken başarılı oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galata Mevlevihane'sini okul yıllarında sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Buranın enerjisi bana hep çok iyi geliyor. Onun için kızımı da getirmek, burayı gezdirmek istedim. Güzel bir gün geçiriyoruz. Selfimizi de çektik kızım Nil ile. Güzel bir anı, güzel bir hatıra oluyor bizim için." dedi.

Başarılı oyuncu, herkesi müzede selfie çekmeye davet ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığının da öncülük ettiği etkinliğin müzeleri gezmeye güzel bir teşvik olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine kızıyla birlikte katıldığına dikkati çeken sanatçı, "Tarihimize sahip çıkmamız, geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Geleceği kurmanın yolu geçmişi iyi bilmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.