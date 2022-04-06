Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı

Ünlü İngiliz oyuncu ve model Sienna Miller, gelecekte tekrar çocuk sahibi olabilmesi için yumurtalarını dondurduğunu duyurdu. Ünlü oyuncunun, eski sevgilisi Tom Sturridge ile birlikteliğinden 9 yaşında Marlowe adında bir kızı bulunuyor.

40 yaşındaki oyuncu, Elle dergisine verdiği röportajda, toplumdan bir çocuk daha yapması yönünde baskı gördüğünü ve bu yüzden yumurtalarını dondurduğunu söyledi.

Oyuncu, “Çocuk sahibi olmakla ilgili baskı hissediyorum. Bir çocuk sahibi daha olmalı mıyım, neden bir çocuğum daha yok, bunlar gerçekten yüksek sesle dile getiriliyor" diye konuştu.

Yumurtalarını donduran Miller, şu sıralar Anatomy of a Scandal (Bir Skandalın Anatomisi) adlı yapımda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Miller, yeni dizisinde aldatılan bir kadın karaktere hayat veriyor.



Miller'ın bu rolü, oyuncunun geçmişte yaşadığı ve o dönem çok konuşulan ilişkisini de takrardan akıllara getirdi.

Oyuncu, 2008 yılında Brothers and Sisters dizisinin yıldızı Balthazar Getty ile olaylı bir aşk yaşamıştı.

Miller, evli ve 4 çocuk babası Balthazar Getty ile yaşadığı ilişkinin kariyerinin bitirdiğini söyleyerek, "Kariyerimi sabote ettim, o ilişki için tüm köprüleri yaktım" demişti.



Oyuncu daha sonra, Alfie adlı yapımdaki rol arkadaşı Jude Law ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

Herkes, nişanlanan çiftin evlenmesini beklerken, Miller, Law'u iki çocuğunun dadısıyla kendisini aldattığını öğrenerek terk etmişti. O dönem Miller'ın aldatılması basında çok konuşulmuştu.

Miller ve Law, ayrıldıktan sonra ilişkilerine bir şans daha versede anlaşamayarak yollarını tekrar ayırmıştı.

"KARAKTERİMİN YAŞADIKLARINA BENZER TECRÜBELERİM OLDU"

Miller yeni rolü ve geçmişte yaşadıklarının bağdaştırılmasını, "Bu tanıdık bir alan. Karakterimin yaşadıklarına benzer tecrübelerim oldu, duygular da tanıdık" diye anlattı.

Ancak Miller, canlandırdığı karakterin bu olayla başa çıkma biçimiyle, kendi başa çıkma şeklinin farklı olduğuna da dikkat çekti.

