Oyuncu Tuvana Türkay’dan samimi itiraf! ‘Aptal bir telaşın...’

Geçtiğimiz aylarda Selçuk Yöntem ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çeken Türkay son dönemde ise aşk hayatındaki gelgitli durumlarla magazin gündeminde yer almayı başardı. Futbolcu Alper Potuk’la bir küs bir barışık devam ilişkilerine noktayı koyan başarılı oyuncunun kalbini iş insanı Erdem Özün’e kaptırdığı iddia edildi. Aşk haberlerine karşı sessizliğini koruyan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden Tuvana Türkay iç dünyasına yöneldiğini itiraf etti.

‘BU DEĞİŞİM BENİ İNSAN YAPIYOR’

Hayatında yenilikler olduğunu ifade eden Türkay gönderisine, “Eskisi gibi aptal bir telaşın peşinde geçmiyor günler. Daha şefkatli şeyler oluyor hayatımda. Bu değişim beni daha insan yapıyor,hissediyorum. Daha çok saç okşamak istiyor ellerim. Kabuklaşıyorum. Düşse kırılmaz, salla devrilmez bir kemik bürüyor iskeletimi. Vazgeçmeyi öğreniyorum. Yalnızlaşan etrafımda hakikat bulmaya başladım. Hakikiler, su yüzüne kendi kendine çıkıyormuş ben başarmadım. Bilirim artık yalnızdır uzun yollarım” notunu ekledi. Güzel sanatçının gönderisinin yorumlarını sınırlandırması ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

