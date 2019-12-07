Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan: "Sanat dediğimiz şey, edeptir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu'nun bu haftaki konuğu karikatürist Hasan Kaçan oldu.

Moderatörlüğünü Kültür Sanat Okulu koordinatörü İsmail Erdoğan'ın yaptığı etkinlik TÜGVA genel merkezinde gerçekleşti.

Programda sanat hayatına ve düşüncelerine dair paylaşımlarda bulunan Kaçan, insan ruhunun sanata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sanat dediğimiz şey, edeptir. Onun bir şekilde görsel ya da işitsel olarak hayatımıza yansımasıdır. Yine sanat deyince incelik, nezaket, merhamet, ince düşünce ve ilham akla gelir. Bütün bunlar da Allah tarafından lutfedilmiş bir istidadla olur." ifadelerini kullandı.

Sanatı dar kalıplarda sıkıştırarak anlamamak gerektiğini vurgulayan Kaçan, şunları kaydetti:

"İnsanların birbirine güzel söz söylemesi de bir sanattır. Bir ananın babanın evladını büyütmesi, yetiştirmesi de bir sanattır. Bir evladın evlat olabilmesi de insanın vatanına milletine hizmet etmesi de bir sanattır. Yaşama sanatı denilen bir kavram var mesela. Çünkü hayatın da bütünüyle bir incelik olduğunu, var olanın üzerine bir şeyler ekleyerek ömrü tamamladığımız bir vakit dilimi olduğunu biliyoruz."