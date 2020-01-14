Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ'un cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

Aktuğ için yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Dostları mesaj yayımladı

Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam. #recepaktuğ" yazdı.

Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı.

