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Oyuncuların fendi mankenleri yendi... 100 yılın en güzel kadınları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 28.12.2020 08:34 | Son Güncelleme:
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En güzel kadınların mankenler olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz... Güzellikleri otoriteler tarafından tescillenmiş 21. yüzyılın göz alıcı güzelleri.

En güzel, en seksi gibi tanımlar genelde mankenler için kullanılır gibi gelse de aslında kadın oyuncular için daha sık kullanılır. Listede yer alan nefes kesici güzellikteki kadınlardan birçoğu da oyunculardan oluşuyor.

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Popüler yayınlardan Bright Side editörleri, iddialı bir liste hazırlayarak 21. Yüzyılın en çarpıcı güzellerini seçti. Hazırladıkları listedeki kadınlar için insanların çekicilik kavramları gelecekte nasıl değişirse değişsin, böylesine ihtişam ve dişiliğe hayran olmaktan asla vazgeçmeyecekler diyor.

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Tüm çekiciliği ve benzersizliği ile en çarpıcı fotoğraflarıyla 21. yüzyılın en güzel kadınları...

  • Angelina Jolie
  • Charlize Theron
  • Christina Aguilera
  • Christina Hendricks
  • Eva Mendes
  • Gisele Bundchen
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Lopez
  • Kate Moss
  • Katherine Heigl
  • Megan Fox
  • Mila Kunis
  • Monica Bellucci
  • Natalie Portman
  • Nicole Kidman
  • Olivia Wilde
  • Penelope Cruz
  • Salma Hayek
  • Scarlett Johansson
  • Shakira

21. yüzyılın en güzel kadınları

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Charlize Theron

Charlize Theron

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Hendricks

Christina Hendricks

Eva Mendes

Eva Mendes

Gisele Bundchen

Gisele Bundchen

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Kate Moss

Kate Moss

Katherine Heigl

Katherine Heigl

Megan Fox

Megan Fox

Mila Kunis

Mila Kunis

Monica Bellucci

Monica Bellucci

Natalie Portman

Natalie Portman

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Olivia Wilde

Olivia Wilde

Penelope Cruz

Penelope Cruz

Salma Hayek

Salma Hayek

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Shakira

Shakira
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