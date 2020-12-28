Oyuncuların fendi mankenleri yendi... 100 yılın en güzel kadınları

En güzel, en seksi gibi tanımlar genelde mankenler için kullanılır gibi gelse de aslında kadın oyuncular için daha sık kullanılır. Listede yer alan nefes kesici güzellikteki kadınlardan birçoğu da oyunculardan oluşuyor.

Popüler yayınlardan Bright Side editörleri, iddialı bir liste hazırlayarak 21. Yüzyılın en çarpıcı güzellerini seçti. Hazırladıkları listedeki kadınlar için insanların çekicilik kavramları gelecekte nasıl değişirse değişsin, böylesine ihtişam ve dişiliğe hayran olmaktan asla vazgeçmeyecekler diyor.

Tüm çekiciliği ve benzersizliği ile en çarpıcı fotoğraflarıyla 21. yüzyılın en güzel kadınları...