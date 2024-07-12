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  4. Oyunculuğa soyundu... Hadise'nin merakla beklenen dizisinden ilk kareler geldi

Oyunculuğa soyundu... Hadise'nin merakla beklenen dizisinden ilk kareler geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 12:29
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Sahnedeki dansları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise uzun zamandır oyunculuk dersleri almaya başlamıştı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide Seda Bakan ile başrolü paylaşacak olan Hadise'nin diziden alacağı ücret de dudak uçuklatmıştı. Ünlü ismin merakla beklenen dizisinden ilk kareler yayınlandı...

Oyunculuğa soyundu... Hadise'nin merakla beklenen dizisinden ilk kareler geldi

MYNET- Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise uzun zamandır oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.

10 MİLYONA EL SIKIŞTI

Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmişti. Yakın arkadaşı ile başrolde olacak olan Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı da söylenmişti.

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Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı “Esas Oğlan” dizisinden ilk tanıtım geldi.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hadise'nin heyecanla beklenen dizisinden karelerine sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'heyecanlıyız hayırlı olsun', 'süper ya', 'Hadise için geç kalınmış müthiş bir atılım' gibi yorumlar yapıldı.

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Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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