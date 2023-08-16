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Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik'in paylaşımı yürekleri titretti! "Öyle ihtiyacım vardı ki..."

16.08.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gamze Özçelik kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle gönüllere taht kurdu. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, son paylaşımıyla yürekleri titretti.

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan ünlü isim Gamze Özçelik son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Özçelik bu defa Tanzanyalı küçük bir çocuğu paylaşarak yürekleri sızlattı.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneği ile birlikte Tanzanya'da yardım çalışmalarını yaptığı sırada denk geldiği küçük çocukla çekilmiş olduğu karesini yayınladı. Özçelik, paylaşımına şu notu düştü:

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"Öyle ihtiyacın vardı ki çocuk; içten bir kucaklamaya, başının okşanmasına, sevilmeye… Öyle ihtiyacım vardı ki çocuk; tertemiz bir kalbe, saflığa, teslimiyete.. "

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Sosyal medyada yakından takip edilen Gamze Özçelik'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Özçelik'e; "O kucaklamayı ömrünün sonuna kadar unutmayacak", "Öyle ihtiyacımız vardı ki senin gibi güzel, merhametli bir kalbe..." gibi yorumlar yapıldı.

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