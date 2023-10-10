Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar'ın son hali sosyal medyayı salladı

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren Selin Demiratar, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp sakin bir hayat yaşamayı tercih etti. Selin Demiratar gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla ilgili daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" demişti.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu son pozlarıyla gündem oldu. Tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Demiratar ulaşım içinse metroyu tercih etti. Demiratar'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin son gönderisine takipçileri; "Çok güzelsin", "Yıllara meydan okuyorsun", "Güzelliğin değişmiyor" gibi yorumlar yaptılar.

Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı.

16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı.

1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu. 28 Haziran 2020 tarihinde iş insanı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da kısıtlı sayıda davetliyle yapılan düğünle evlendi.



