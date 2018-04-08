Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Gazete Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre; oyunun başlamasının ardından ise bazı izleyiciler oyunun hakaretvari sözler içerdiğini ve sahnede sigara içildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından izleyicilerin büyük kısmı salonu terk etti. Salonu terk edenler arasında oyunun ilçede sergilenmesini sağlayan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı ve Ergene Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayça Çevikelli Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

"VATAN BAYRAK SEVGİSİ BEKLİYORDUK"

Ayça Çevikelli neden tepki gösterdiklerini de şöyle ifade etti: "Biz oyunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi sahnelenmesini beklerken, şiddet ve küfürle karşılaştık. Bayrak ismi bizi yanılttı. Bu yaşanandan dolayı tiyatro oyununu terk ettik. Salonda mecburen 300 kişiden yaklaşık 30 kişi kaldı. Açıkçası bu oyunu bizim bünyemiz kaldırmadı. Televizyonda yasaklanan sigara, tiyatro oyununda böyle alenen nasıl kullanılabiliyor anlamış değiliz. Vatandaşlar Çerkezköy'de, Çorlu'da ve Ergene'de tepki gösterdiler. Ben de tepki gösterdiğim için rahatsız olmuşlar ve benim hakkımda da tutanak tutarak Kültür Bakanlığı'na şikâyet edeceklerini belirttiler. Yaşanan bu organizasyon sakıntısından dolayı sanatseverlerden özür diliyoruz."