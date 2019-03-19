Öz babaya kızından cinsel istismar suçlaması! 'Gözaltına alındığımda kızımla birlikte uyuyordum'

Çiğli’de yaşayan M.K., geçen kasım ayında okuldaki öğretmenine, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Öğretmeni M.K.'yi de yanına alarak polise başvurdu. ÇİM'de alınan ifadesinde M.K., yaz aylarında, annesinden ayrı yaşayan babasının yanında kaldığını, 2017 ve 2018 yıllarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. ÇİM'de M.K.'nin yaşı ile uyumlu konuştuğu, yaşadıklarını olduğu gibi anlattığı, ezberletilmiş basma kalıp cümleler kurmadığı, psikolojik olarak etkilendiği için bazı durumları yazarak anlattığı yolunda rapor hazırlandı. Bunun üzerine baba İ.K. gözaltına alındı. İ.K. emniyetteki ifadesinde dini nikahlı eşi H.K. ile ayrı yaşadıklarını, kızının yaz tatillerinde yanında kaldığını ve cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Ancak, İ.K. ile H.K. arasında herhangi bir husumetin bulunmaması da göz önüne alınarak, şüpheli baba sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



İzmir Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık İ.K., mağdur M.K. annesi H.K., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen İ.K., kızının akıllı telefon kullanmasına karşı çıktığını, bunun dışında kızıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını iddia ederek, "Ben kızıma böyle bir şey yapmadım. Neden öğretmenine böyle bir şey söyledi anlam veremiyorum. Yaşı gereği akıllı telefon kullanmasına karşıyım. Ama benden gizli olarak kullanmaya başlamış. Annesine 'Neden izin veriyorsun' diyerek kızdım. Bunun dışında kızımla bir sorunum yoktur. Eşimle ayrı yaşadığımız için kızım bende de kalır. Bekar evinde yalnız kalıyorum. Evde iki kanepe var. Gözaltına alındığım gün biz kızımla aynı kanepede uyuyorduk. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanığın ayrı yaşadığı eşi H.K. de İ.K.'nin kızına cinsel istismarda bulunabilecek biri olmadığını belirterek, "Sanık benim eski kocamdır. Bir süre imam nikahlı olarak yaşadık. M.K. de onun öz kızıdır. Öz kızına böyle bir şey yapacak adam değildir. Kendisinden şikayetçi değilim. Kızıma cinsel istismarda bulunduğuna dair hiç şüphem olmadı" diye konuştu.