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Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'ın yüzünü koluna kazıttı!

19.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'ın 37'nci yaş gününde sosyetik güzelin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Baran'ın büyük jesti sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'ın yüzünü koluna kazıttı!

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturduktan sonra yaşamını ABD'de sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 37'nci yaşına girdi.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturduktan sonra yaşamını ABD'de sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 37'nci yaşına girdi.

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Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, paylaşımına duygusal bir not düştü. Yalçın, gönderisinde, "Hayatımda bir kere daha bana kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum. Hani derler ya 'Monotonlaşır' diye... Yalan! Bizim sevgimiz birbirimize olan hislerimiz hala her geçen gün kuvvetleniyor. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı" ifadelerini kullandı.

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