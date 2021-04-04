Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in pozları olay oldu

'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisiyle tanınan ardından da 'Yüksek Sosyete ve 'Zalim İstanbul' şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı.

Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.

Dolunay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

Dolunay'ın yeni sevgilisinin Instagram hesabındaki iddialı pozları dikkat çekti.

Pelinay Yiğit'in cesur pozları Dolunay'ın hayranlarından da beğeni topladı.



