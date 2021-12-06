Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluyordu. Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit, bu kez 47. Altın Kelebek Ödül Töreni için iddialı bir seçim yaptı.

Ödül gecesinde kırmızı halıda sevgilisini yalnız bırakmayan Yiğit mini elbisesiyle olay oldu. derin bacak ve sırt dekoltesinin olduğu elbisesiyle poz veren Pelinay Yiğit geceye damga vurdu.

İkilinin verdiği aşk pozuna Ozan Dolunay'ın hayranları "Çok güzelsiniz" yorumları yağdırdı.

