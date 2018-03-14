MAGAZİN

Ozan Güven de modaya uydu; rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin Photoshop'la olan yakınlığı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor... Ama ünlüler yine de Photoshop'tan vazgeçmiyor. Bu ünlülerin arasına Ozan Güven de katıldı

Ozan Güven de modaya uydu; rezil oldu

Photoshop'lu ünlüler kervanına Ozan Güven'de katıldı. Bir araba markasının yüzü olan Ozan Güven reklam fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ozan Güven'in uzayan boyu ve incelen bacakları dikkatlerden kaçmadı.

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OZAN GÜVEN'DEN Fİ'YE VEDA MESAJI

İki sezon boyunca izleyicilerin yoğun ilgisini çeken Fi, son bölümüyle finali gerçekleştirdi. Ekranlara veda eden ve beğeniyle izlenilen Fi dizisinin başrol oyuncularından Ozan Güven, Instagram hesabından 'veda' paylaşımı yaptı.

Ozan Güven, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Hepimizle gurur duyduğum bir iştir...Hoşçakal Fi..." Oyuncu, bir önceki paylaşımında ise "Elveda Can Manay... Yapımında emeği geçen herkese, izleyicilerine tek tek teşekkürler..." notunu düştü.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

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Ozan Güven photoshop fi

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