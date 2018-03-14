Ozan Güven de modaya uydu; rezil oldu

Photoshop'lu ünlüler kervanına Ozan Güven'de katıldı. Bir araba markasının yüzü olan Ozan Güven reklam fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ozan Güven'in uzayan boyu ve incelen bacakları dikkatlerden kaçmadı.

OZAN GÜVEN'DEN Fİ'YE VEDA MESAJI

İki sezon boyunca izleyicilerin yoğun ilgisini çeken Fi, son bölümüyle finali gerçekleştirdi. Ekranlara veda eden ve beğeniyle izlenilen Fi dizisinin başrol oyuncularından Ozan Güven, Instagram hesabından 'veda' paylaşımı yaptı.

Ozan Güven, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Hepimizle gurur duyduğum bir iştir...Hoşçakal Fi..." Oyuncu, bir önceki paylaşımında ise "Elveda Can Manay... Yapımında emeği geçen herkese, izleyicilerine tek tek teşekkürler..." notunu düştü.

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