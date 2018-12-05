Ozan Güven rolüne büründü

Ozan Güven, Nişantaşı’nda yakın dostu ve ortakları ile buluşarak stress attı. Güven: “Tiyatrodan bulduğum boşlukta buraya geldim, burası bana çok iyi geliyor” dedi. Ayakkabı modellerini de inceleyen Ozan güven, Don Kişot oyununda kullandığı miğfere benzeyen şapkası ile dikkat çekti. Şapkası ile rolüne ne kadar uyum sağladığı ve etkisi altında kaldığı gözlenen Ozan Güven, bir mekan çıkışı hakkında yazılan habere sitem etti. “Benim yanımdaki bayanın yanında nişanlısı var, yazmadan soramaz mısınız, ne alakası var benle yazıyorsunuz” diyerek sitem etti. (Sözcü)



