MAGAZİN

Ozan Güven rolüne büründü

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

'Don Kişot'um ben adlı tiyatro oyunu ile kapalı gişe oynayan Ozan Güven oyundan kalan boş zamanında Nişantaşı'nda ortağı olduğu ayakkabı dükkanına uğradı

Ozan Güven rolüne büründü

Ozan Güven, Nişantaşı’nda yakın dostu ve ortakları ile buluşarak stress attı. Güven: “Tiyatrodan bulduğum boşlukta buraya geldim, burası bana çok iyi geliyor” dedi. Ayakkabı modellerini de inceleyen Ozan güven, Don Kişot oyununda kullandığı miğfere benzeyen şapkası ile dikkat çekti. Şapkası ile rolüne ne kadar uyum sağladığı ve etkisi altında kaldığı gözlenen Ozan Güven, bir mekan çıkışı hakkında yazılan habere sitem etti. “Benim yanımdaki bayanın yanında nişanlısı var, yazmadan soramaz mısınız, ne alakası var benle yazıyorsunuz” diyerek sitem etti. (Sözcü)


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Olay sözler: Çok kıro geliyorOlay sözler: Çok kıro geliyor
Olay yanıt: O sarkmış kalçayla...Olay yanıt: O sarkmış kalçayla...
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Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven Don Kişot

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