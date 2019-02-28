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Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'dan bornozlu poz!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 22:00 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ozan Güven, Fi dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile çekilmiş bornozlu bir fotoğrafı paylaştı.

Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'dan bornozlu poz!

Fi dizisinde, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterine takıntılı şekilde aşık olan Can Manay'ı oynayan Ozan Güven, set günlerden bir fotoğraf paylaştı.

Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, 'Bak ne buldum' notuyla Serenay Sarıkaya'yı da etiketleyerek paylaştı. Ozan Güven'in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

ozann

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Anahtar Kelimeler:
ozan güven Serenay Sarıkaya fi dizisi

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