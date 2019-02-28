Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'dan bornozlu poz!

Fi dizisinde, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterine takıntılı şekilde aşık olan Can Manay'ı oynayan Ozan Güven, set günlerden bir fotoğraf paylaştı.
Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, 'Bak ne buldum' notuyla Serenay Sarıkaya'yı da etiketleyerek paylaştı. Ozan Güven'in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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