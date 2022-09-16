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Özbekistan'a giden Burak Özçivit'in balmumu heykeli dalga konusu oldu

16.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'da hayat verdiği Osman Bey karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Burak Özçivit, Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı. Özbekistan'da balmumu heykeli ile yan yana gelip fotoğraf çektiren Burak Özçivit'in o kareleri sosyal medyada gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun heykeli Kartal Tibet'in canlandırdığı Tarkan karakterine benzetildi.

Özbekistan'a giden Burak Özçivit'in balmumu heykeli dalga konusu oldu

Burak Özçivit, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 'Taşkent Film Festivali'ne katıldı. Festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 37 yaşındaki oyuncu Burak Özçivit'e meslektaşı Nurgül Yeşilçay eşlik etti.

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Özbekistan'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in balmumu heykeli sosyal medyayı karıştırdı.

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Özçivit festivalde kendi heykeli ile yanyana geldi. Heykeli inceleyen Burak Özçivit, 'size benzemiş mi?' soruları karşısında 'güzel olmuş' demekle yetindi.

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Balmumu heykeli Burak Özçivit'ten çok ‘Tarkan’a (Kartal Tibet) benzetildi.
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Burak Özçivit, balmumu heykeliyle çekildiği karelerini 22 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımına 'yorumları alalım' notunu düşen Özçivit'in o kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.


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