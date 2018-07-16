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Özcan Deniz'den duygu dolu paylaşım: Baba olmak ve babamın üzerine toprak atmak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin’in başrol oyuncusu Özcan Deniz babasının cenazesinin ardından sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı

Özcan Deniz'den duygu dolu paylaşım: Baba olmak ve babamın üzerine toprak atmak!

İstanbullu Gelin’in başrol oyuncusu Özcan Deniz, babası Sadık Deniz’i kaybetti. Baba Deniz, Zekeriyaköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özcan Deniz, babasını sonsuzluğa uğurladıktan sonra yaşananlarla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Deniz’in o satırları:

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, cenazemize katılan tüm dostlara, sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten tüm sevenlerimize ve de arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Baba olmak ve Baba’mın üzerine toprak atmak!

Bir erkeği büyüten iki güçlü duyguyu aynı zaman içinde yaşadım. Yaş ne olursa olsun, buna ne kadar hazır olursanız olun doğum ve ölüm yüzleştiğiniz an tüm hayatınızı tahmin edemeyeceğiniz kadar etkileyen iki fenomendir. Hele hele doğan çocuğunuz, ölen babanız ya da anneniz ise! Tüm hesaplar kapanır, yüreğinizde hapis bütün mahkumlara af çıkartırsınız.

Ne ile yaşanır ne ile yaşanmaz daha net görürsünüz. İşte yaşadığım bunlar. ALLAH sevdiklerimizin kayıpları ile sınamasın hiç birimizi.

Toprağın bol mekanın cennet olsun BABA. Eksik bıraktıklarımızı zamanı geldiğinde tamamlarız. Huzur içinde sonsuzluğun olsun."

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Özcan Deniz İstanbullu Gelin Özcan Deniz BABASI

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