Özcan Deniz eşinin gereksiz harcamalarından rahatsız!

Feyza Aktan ile geçtiğimiz mart ayında dünyaevine giren Özcan Deniz’in, eşinin harcamalarına sınırlama getirdiği iddia edildi.

Nisan ayında oğulları Kuzey’i kucaklarına alan ünlü çiftten Deniz, eşinin gereksiz harcamalarının önüne geçmek için Aktan’a günlük bir harcama limiti koydu.

Aktan, ihtiyacının dışında bir şey almak istediği zaman, Deniz’in kredi kartlarının kontrollerini sağlayan asistanı devreye giriyor.

Deniz’in de tüm masraflarını asistanının kontrol ettiği öğrenildi. (Uçankuş)

