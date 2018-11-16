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Özcan Deniz eşinin gereksiz harcamalarından rahatsız!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başarılı oyuncusu Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'ın aşırıya kaçan harcamalarının önünü kesmeye çalışıyor.

Özcan Deniz eşinin gereksiz harcamalarından rahatsız!

Feyza Aktan ile geçtiğimiz mart ayında dünyaevine giren Özcan Deniz’in, eşinin harcamalarına sınırlama getirdiği iddia edildi.

Nisan ayında oğulları Kuzey’i kucaklarına alan ünlü çiftten Deniz, eşinin gereksiz harcamalarının önüne geçmek için Aktan’a günlük bir harcama limiti koydu.

Aktan, ihtiyacının dışında bir şey almak istediği zaman, Deniz’in kredi kartlarının kontrollerini sağlayan asistanı devreye giriyor.

Deniz’in de tüm masraflarını asistanının kontrol ettiği öğrenildi. (Uçankuş)

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye senle evlendi hayrına mı??
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