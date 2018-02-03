Özcan Deniz'den hamile sevgilisine 5 milyon liralık jest!

Günaydın'dan Bülent Cankurt, Özcan Deniz'in sevgilisi Feyza Aktan ve bebeği ile yaşamak için ev aldığını duyurdu. Cankurt'un yazısı şöyle:

"Oyuncu Özcan Deniz, nikah masasına oturmaya hazırlandığı kendisinden 20 yaş küçük hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı, eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddiaları ile şu sıralar sohbet konularının top 10'unda ilk sırada yer alıyor. Doğru ya da yanlış, bilmiyorum; ancak Özcan Deniz'in bol bol kulaklarını çınlatanlardan öğrendiğim doğru bir şey var. Baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, müstakbel eşi ve dünyaya gelecek bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirmiş. Özcan Deniz, kesenin ağzını açıp müstakbel eşi ile yaşamaya başladıkları iki villaya toplamda 5 milyon lira ödemiş.

Baba olmaya ve evli ünlüler kervanına katılmaya hazırlanan Özcan Deniz, yaklaşık 4 ay sonra dünyaya gelecek evladının doğada, yeşillikler içinde büyümesini istemiş anlaşılan. Her biri 400 metrekare büyüklüğünde olan iki villayı alıp birleştiren ve 5 milyon lira ödeyen Özcan Deniz, arayı açmadan ailesinin nüfusunu artırmak istiyor anlaşılan. Umarım anne de, bebek de sağlıkla kurtulur."