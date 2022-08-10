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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'le paylaşımlar: Herkes bunu başaramaz

10.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan, şiddet ve velayet davalarında eski eşiyle karşı karşıya gelen Özcan Deniz yaptığı son paylaşımla dikkatleri çekti. Oğlu Kuzey'le tatile çıkan ünlü şarkıcı fotoğrafları "Mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz... Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya" notuyla paylaştı.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'le paylaşımlar: Herkes bunu başaramaz

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Yaşanan olayların ardından oğlunun velayeti yüzünden de eski eşi Feyza Aktan’la sık sık karşı karşıya gelen Özcan Deniz Instagram'dan paylaşım yaptı.

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Oğlu Kuzey'le tatile çıkan Özcan Deniz, fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükledi.

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EŞKİ EŞE GÖNDERME Mİ?

Özcan Deniz Instagram'dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

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"Bugün, sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni:))sonra sordun!
Babaa
Söyle oğlum
Bana yakışıyor mu?
Ne "yakışıyor mu" oğlum!?
Mutluluk
Baba kurban Mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çoook yakışır.En çok da sana oğlum.
Sana da baba❤❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????????????????????????????
Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeye devam ettin..
Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir an'dı..
Evet oğlum; "mutluluk entelektüel bir seçimdir" Herkes bunu başaramaz... Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir 'ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya...Herkese, her şeye inat sana eennn çok yakışanı yap ve heep mutlu ol... Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşaa etme! Baban zaman zaman "mutluluk düşmanları"na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi..Tabi'ki artık bu "fırsat" kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çoook yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum... Mutluluğumuza ????????"

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Özcan Deniz
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