Özcan Deniz'den sürpriz film projesi!

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film ile çalışacak olan Özcan Deniz, ilk olarak 2015'te seyirciyle buluşan 'Sevimli Tehlikeli'nin devam filmini çekecek. Şükrü Özyıldız ile Ayça Ayşin Turan'ın başrolünü oynadığı filmin ikincisi için çalışmalara başlayan Özcan Deniz'in yine aynı oyunculara teklif götüreceği öğrenildi.

Yelda Gürkan'ın cast direktörlüğüne imza atacağı filmin çekimlerinin yaz sonunda başlaması planlanıyor.

Özcan Deniz film çekimlerini tamamladıktan sonra ise dizi projesi için sete çıkacak.

