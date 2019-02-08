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Özcan Deniz'den sürpriz film projesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Başrolünü oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisi bu sezon sonu ekrana veda edecek olan Özcan Deniz, iki proje için birden hazırlık yapıyor. Ünlü oyuncu önce sinema filmi, ardından da dizi çekecek.

Özcan Deniz'den sürpriz film projesi!

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film ile çalışacak olan Özcan Deniz, ilk olarak 2015'te seyirciyle buluşan 'Sevimli Tehlikeli'nin devam filmini çekecek. Şükrü Özyıldız ile Ayça Ayşin Turan'ın başrolünü oynadığı filmin ikincisi için çalışmalara başlayan Özcan Deniz'in yine aynı oyunculara teklif götüreceği öğrenildi.

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Yelda Gürkan'ın cast direktörlüğüne imza atacağı filmin çekimlerinin yaz sonunda başlaması planlanıyor.

Özcan Deniz film çekimlerini tamamladıktan sonra ise dizi projesi için sete çıkacak.

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