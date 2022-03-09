Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affetti

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaası açıkladı. Savcı mütalaasında sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan arasında 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatına, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı ileri sürülen olayda şikayet süresi geçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti.

ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ

Mahkeme sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.Mahkeme Özcan Deniz'in 2018 yılındaki "Basit yaralama" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti.

BERAAT KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cahide'de sahne alan Özcan Deniz, mahkemenin verdiği beraat kararını değerlendirdi.



"ŞİDDET UYGULAMADIĞIMA YEMİN EDERİM"

Deniz, "Geçen sene oğlum ile ilgili bir velayet davasına girdim ve karşı taraf beni yıldırmak, canımı yakmak ve velayet davasında bana geri adım attırabilmek için bir şiddet davası uydurdu. Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey! Eski eşim Feyza Aktan'a şiddet uygulamadığıma yemin ederim. Nitekim yargılandığım davada beraat ettim" ifadelerini kullandı.Yaklaşık 2.5 saatlik sahnesinde Özcan Deniz tüm şarkılarını kadınlar için söylerken alkışlar eşliğinde performansını bitirdi.Yoğun istek üzerine bis yapan Özcan Deniz "Tatlım" şarkısı ile tekrar hayranlarının karşısına çıktı. Programını yarım saat uzatan sevilen sanatçı "Dön Desem" şarkısıyla sahnesine son noktayı koydu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



