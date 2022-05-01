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Özcan Deniz Feyza Aktan'ı oğlunu kaçırmakla suçladı! "Yapılan onca haksızlıklara..."

01.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın oğlunu kaçırdığını iddia ederek "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde" dedi ve isyan etti. Feyza Aktan ise bu iddiaya "Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil" diyerek yanıt verdi.

Özcan Deniz Feyza Aktan'ı oğlunu kaçırmakla suçladı! "Yapılan onca haksızlıklara..."

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile çocukları konusunda yaşadıkları velayet davası süreci de magazinde sıkça gündeme gelmişti. Eski eşini affettiği söylenen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek bir dizi paylaşım yaptı. Özcan Deniz paylaşımlarında sitemkar ifadelere yer verdi. Deniz oğlunun kaçırıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"ASLINDA AFFETMİŞTİM"

"Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar. Daha önceki oyun; beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim. Ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı."

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JET YANIT

Feyza Aktan bu açıklamalara jet yanıt verdi. Aktan "Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil yapılan olanca haksızlıklara artık bir dur demekti. Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar" dedi.

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Özcan Deniz
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