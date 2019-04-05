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Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de! Rekor kazanç

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin başrolleri Aslı Enver ve Özcan Deniz İsrail’e gitti. İsrail’de geniş bir hayran kitlesi bulunan ikili, bu ziyaretten çok karlı çıkacak. Özcan Deniz, İsrail’de vereceği konserden 1 milyon dolar alırken, rol arkadaşı Aslı Enver de İsrail gezisinden 350 bin dolar kazanacak.

Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de! Rekor kazanç

Star TV'de ekrana gelen ve başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı 'İstanbullu Gelin' dizisi İsrail'de de gösteriliyor. İsrail'de oldukça popüler olan dizinin hayranları Özcan Deniz ile Aslı Enver'i ülkelerine sık sık davet ediyordu. Geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberde Özcan Deniz ile Aslı Enver'in İsrail'e gitmek için anlaştıkları ama gelen ölüm tehditleri nedeniyle ziyaretten vazgeçtikleri yazılmıştı.

İsrail basında da yer alan haberlere göre de iki gösteri için yaklaşık 22 bin bilet bir günde satılmıştı. 6-7 Nisan'da İsrail'de yapılması beklenen gösterinin yapımcıları, "Tehditler konusu bizim için tuhaf değil. Özellikle bir Türk yıldızına gelince, hepimizin alıştığı bir gerçektir. ‘İstanbullu Gelin' çılgınlığı sadece İsrail'de büyüyor ve İsrailli hayranları dünyanın en büyükleri arasında. Elbette konserler planlandığı üzere yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

VE ÖZCAN DENİZ İLE ASLI ENVER, İSRAİL'E GİTTİ!

Tüm bu yaşananların ardından Aslı Enver ile Özcan Deniz bugün İsrail'e gitti. İkiliye ilgi oldukça büyüktü. Özcan Deniz'in İsrail’de vereceği konserden 1 milyon dolar alacağı, rol arkadaşı Aslı Enver'in de İsrail gezisinden 350 bin dolar kazanacağı iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Özcan Deniz israil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zalimlerin şehrinde ne işiniz var müslümanlara ateş açan o zalımlerin mahluklardan ne eksiğiniz kaldı
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