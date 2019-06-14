Özcan Deniz'in tatil istekleri şoke etti!

Özcan Deniz, mayıs 2018'de doğan oğlu Kuzey ile ilk kez tatil yapmak için yavru vatan Kıbrıs'ı tercih etti. Ünlü şarkıcı, eşi Feyza Deniz, oğlu Kuzey ve ailesi ile birlikte gözlerden uzak olmak istiyor. Oğlu Kuzey'in 4 bakıcısının da eşlik edeceği tatilde Özcan Deniz, istekleri ile pes dedirtti.

1 KRAL DAİRESİ 6 SUİT ODA....

Ünlü şarkıcının istekleri arasında 1 kral dairesi, 6 suit oda ile 3 vito araç yer alıyor. Öte yandan Özcan Deniz hayranlarının sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Özcan Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı.

Ayrıca Deniz'in güvenliği için odasının önünde özel korumalar nöbet tutacak. 3 günlük tatil için özel menü isteyen Feyza Deniz' tamamen organik besinlerden oluşan bir menü hazırlanmaya başladı.

Kaynak: Gecce



