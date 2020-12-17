Özcan Deniz'in yeni dizisi Çok Bekledim'in çekimleri Katar'da devam ediyor!

Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor. Dizide olayların bir kısmı Katar'da geçiyor. Bu yüzden çekim ekibi salgın sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde çekimlerini yürütmek amacıyla Doha'da bulunuyor. Katar Ulusal Müzesi'nde bulunan dizi ekibi ve İdari Yapımcı Nursel Şeyma Öztürk ile bir araya geldi. Dizinin çekimleri için Doha'yı seçme nedenlerine değinen Öztürk, "Üzerinde yoğun çalışmalar yaptığımız senaryo, son halini aldığında başrol oyuncumuz Özcan Deniz 'Bu hikayenin Katar’da başlaması gerekiyor. Hikaye büyüsü, yaşanmışlığı ve derinliği ile Doha’yı hak ediyor. Katar için gerekli izinleri alabilir miyiz?' diye sorduğunda tüm ekip daha da heyecanlandık ve uzun süre yoğunluğumuzu Doha sahnelerine yönelttik. Gerek Katar’ın dünyanın en göz alıcı ülkelerinin başında gelmesi, gerekse Türk-Katar dostluğu bu fikrimizi pekiştirdi" diye konuştu. "İyi ki de Katar’ı tercih etmişiz. Çekimlere başladıktan sonra gördük ki; şehrin görkemi ve kültürü senaryonun ruhunun geri dönüşümünü ihtişamlı bir şekilde yansıtıyor." diyen Öztürk, Doha'daki 10 günlük çekimlerin 18 Aralık'ta sonra ereceğini söyledi.

Yapımcı Öztürk, Katar toplumunun modern ve eski yaşamını yansıtan sahnelerin ülkenin en tanınmış yerlerinde çekildiğini belirterek, çekim mekanları arasında Suk Vafik, Sheraton Park, Katar Ulusal Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Marsa Katara, Zikrit, Mşeyrib ve Otel Kempinski gibi yerler bulunduğunu ifade etti. Olayların, Katar kültürünü ifade eden alanlar ile modern yaşamı ifade eden alanlar arasında farklılık gösterdiğini belirten Öztürk, "Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Katarlıların rağbet gösterdiği, Katar'ın tanınmış Türk restoranı Şazeli'de dizinin önemli sahnelerinden birini çektik." şeklinde konuştu. Dizinin yönetmeni Şahin Altuğ ise karakterlerinin hayatlarının iç içe geçmiş olduğu ve bir gün tesadüfen kesiştiğini belirterek, dizinin hikayesi üzerine şunları söyledi: "Hikayemiz 'tevafuk' üzerine kurulu bir akışta işliyor. Bu durumun hayatın farklı noktalarında insanları birbirine bağlı kıldığını anlatıyor. Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) çok uzun zamandır birbirine teğet geçen hayatı, günün birinde hoş rastlantılar eşliğinde kesişiyor. Karakterlerin ailesini korumak ve bir arada tutmak amacıyla yıllar içinde ipleri kendi elinde olan bir düzen kurduklarını ve aslında zamanı geldiğinde kontrolün tamamen kaderin elinde olduğunu gösterir biçimde olayların çözüldüğünü izleyeceğiz. Her bir karakter hayatın içinde karşılığı olan insanlardan oluşuyor."