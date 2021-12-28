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Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisiyle yakalandı! Davadan sonra romantik yemek

28.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan’la oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi. Velayet davasında geçtiğimiz hafta karar çıktı. Mahkeme, çocuğun annesi Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi. Özcan Deniz’in ortaya çıkan yeni fotoğraflarına göre, şarkıcı mahkeme gecesi soluğu kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’ın yanında aldı.

Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisiyle yakalandı! Davadan sonra romantik yemek

Özcan Deniz, Feyza Aktan’la boşandıktan sonra oğlu Kuzey için açtığı velayet davasını kaybetti. Mahkeme çocuğun annesinde kalmasına karar verdi. 49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'te orman içindeki bir otelin restoranına yemek yerken görüntülendi.

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Mekâna sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı dikkatlerden kaçmadı.

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Flash Tv’ de yayınlanan “Seyhan Soylu ile Al Sana Haber” programında Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin görüntüleri yayınlandı. Özcan Deniz’in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor.

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49 Yaşındaki Özcan Deniz çocuklarının velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy’de bir araya geldi. Restorana sevgilisiyle el ele gelen şarkıcı, tanınmamak için çok çabaladı.

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz dua ederek beklemişVelayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz dua ederek beklemiş

Seyhan Soylu’nun iddiasına göre; Özcan Deniz’İn korumaları sanatçının fotoğrafları çekilmesin diye restoranda etten duvar örmüş. Seyhan Soylu’nun iddialarına göre çiftin ilişkileri çok ciddi.

Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendiÖzcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi


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Özcan Deniz
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