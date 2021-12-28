Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisiyle yakalandı! Davadan sonra romantik yemek

Özcan Deniz, Feyza Aktan’la boşandıktan sonra oğlu Kuzey için açtığı velayet davasını kaybetti. Mahkeme çocuğun annesinde kalmasına karar verdi. 49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'te orman içindeki bir otelin restoranına yemek yerken görüntülendi.

Mekâna sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı dikkatlerden kaçmadı.

Flash Tv’ de yayınlanan “Seyhan Soylu ile Al Sana Haber” programında Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin görüntüleri yayınlandı. Özcan Deniz’in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor.

49 Yaşındaki Özcan Deniz çocuklarının velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy’de bir araya geldi. Restorana sevgilisiyle el ele gelen şarkıcı, tanınmamak için çok çabaladı.

Seyhan Soylu’nun iddiasına göre; Özcan Deniz’İn korumaları sanatçının fotoğrafları çekilmesin diye restoranda etten duvar örmüş. Seyhan Soylu’nun iddialarına göre çiftin ilişkileri çok ciddi.



