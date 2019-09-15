Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaştı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile mart ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

İkili, geçtiğimiz ay boşanarak yollarını ayırmıştı. Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.

İkili, boşanmalarının ardından Bodrum'da el ele görüntülenmişti.

Çiftin yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştuğu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. Boşanma sonrası sessiz kalmayı tercih eden Özcan Deniz, sosyal medya hesabından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaştı.

Deniz, paylaşımına "Şu sıralar en sevdiğim şey onun seviyesine 'çıkıp' oradan hayata bakmak. Ne gördüğümü bilen bilir!" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

