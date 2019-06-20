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Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz çifti boşanıyor!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftten üzücü haber geldi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz çifti boşanıyor!

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor. Boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz olurken, 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.

Çekişmeli bir boşanma olacağı konuşulurken, dava dosyasında yayın yasağı olduğu için detaylar şimdilik gizemini koruyor.

BABALAR GÜNÜ'NDE KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Özcan Deniz'in Babalar Günü’nde Instastory'de oğluyla birlikte koyduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesaj gündem olmuştu.

''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü’m kutlu oldu... '' şeklinde garip bir mesajdı bu.

Birden ''Özcan Deniz boşanıyor mu?'' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz feyza aktan boşanma

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