Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz çifti boşanıyor!

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor. Boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz olurken, 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.

Çekişmeli bir boşanma olacağı konuşulurken, dava dosyasında yayın yasağı olduğu için detaylar şimdilik gizemini koruyor.

BABALAR GÜNÜ'NDE KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Özcan Deniz'in Babalar Günü’nde Instastory'de oğluyla birlikte koyduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesaj gündem olmuştu.

''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü’m kutlu oldu... '' şeklinde garip bir mesajdı bu.

Birden ''Özcan Deniz boşanıyor mu?'' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.





