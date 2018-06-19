Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in ‘Faruk’u Özcan Deniz 2016’dan beri aşk yaşadığı kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile geçen Mart’ta nikah masasına oturmuştu.

Evlendiğinde karnı burnunda olan taze gelin 30 Nisan’da oğulları Kuzey’i dünyaya getirmişti. Bebekleri ile balayına çıkan çiftin tercihi Göcek oldu, tatil uzadı. Karı-koca daha sonra Kaş’a geçecek.

BABAYA BENZİYOR

Özcan Deniz ve eşi önceki gün Kuzey’i de alıp çarşı pazar dolaştı. 1.5 aylık oğulları herkesin ilgi odağı oldu. Bebeğinin gazını çıkartan, eşine yardımcı olan Özcan Deniz’i görenler tebrik yağmuruna tuttu.

Bebek, babaya benzetildi.



