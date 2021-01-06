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Özcan Deniz ve Feyza Aktan paylaşamadıkları evi az daha yakacaktı

06.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan paylaşamadıkları evi az daha yakacaktı

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı 'Evimi gasp etti' diyerek mahkemeye verdiği ev, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasp etti” diyerek mahkemeye verdiği ev, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018’de evlenmiş, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Şarkıcı, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy’deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen kasımda suç duyurusunda bulunmuştu.

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Gecce'de yer alan habere göre, Feyza Aktan önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu. Yatarken ısıtıcıları açık unuttu.

Koltuklar alev alınca komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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