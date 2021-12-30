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Özel adada balayı yapan Paris Hilton'un yanıtı dalga konusu oldu!

30.12.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, bitmeyen balayı yapıyor. Haftalardır balayı yapan Hilton'un derdi ise çok istediği filmi izleyememek... Bu sorununu dile getiren Hilton'a sosyal medya kullanıcıları, "Ne çok acı çekiyorsun!" benzeri alaycı mesajlar gönderdi.

Özel adada balayı yapan Paris Hilton'un yanıtı dalga konusu oldu!

Paris Hilton’un takipçisini verdiği yanıtla dalga konusu oldu. Kasım ayında üç gün üç gece süren bir düğünle Carter Reum ile evlenen, beş haftalık balayını halen bitirmeyen Hilton, film izleyememekten ‘dertli’!

Bir hayranı, Twitter üzerinden Hilton’a, “House of Gucci filmini izledin mi? Romantik değil ama çok eğlenceli” diye soru yöneltti. Hilton’un, takipçisine verdiği yanıt, “Seyretmek istiyorum. Ama film sadece sinemalarda gösteriliyor ve ben özel bir adada balayındayım” şeklindeydi.

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Hilton’un verdiği yanıt, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hilton’un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı yorumlar yazdı. “Ne çok acı çekiyorsun”, “Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum”, “Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?” gibi yorumlar dikkat çekti.

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