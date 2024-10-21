Özel ders gibi üniversite! Bu bölümde sadece 2 öğrenci var 'Atama konusunda zorluk yaşamayız'

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 40 kontenjanlı bölümü sadece iki öğrenci tercih etti. Fen Bilgisi öğretmenliği bölümüne bu yıl biri Türkmenistan uyruklu iki öğrenci kayıt oldu. Öğrenciler 17 akademisyen kadrosuyla ders yapıyor.

"YÜZ YÜZE ÇOK İYİ OLUYOR, AKICI OLUYOR"

NTV'de yer alan habere göre; Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği bölümüne sadece iki öğrenci kaydoldu. Öğrenciler 17 akademisyenden özel ders niteliğinde eğitim alıyor.

Öğrencilerden Kuddusi Çağrı Karakaya "Geldiğimde şaşırdım gerçekten hani o kadar kişilik sınıflarda sadece iki kişi olduğunu. 40 kişilik bir kontenjanı vardı sınıfımızın. Yüz yüze çok iyi oluyor, akıcı oluyor" dedi.

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 7'si Profesör 17 öğretim üyesi eğitim veriyor. Ancak bu yıl 40 kontenjanı olan Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünü yalnızca Kuddusi Çağrı Karakaya ile Türkmenistan uyruklu Veli Babaniyazov tercih etti. İki öğrenci 50 kişilik sınıf ve laboratuvarda 17 akademisyen kadrosuyla ders yapıyor.

Karakaya "3 adet laboratuvarımız var A blokta, onlar da bayağı geniş yani, onlar da 40-50 kişilik laboratuvarlar. Oraya gidince iyice bir hani boşlukta gibi hissediyoruz kendimizi. Deneylerimiz iyi oluyor yani direk hocalarımız birebir ilgilenebiliyor, daha uzun süre yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde üst sınıflarla birlikte ise bu yıl 110 öğrenci eğitim görüyor.

"ATAMA KONUSUNDA ZORLUK YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sadece 2 öğrencinin eğitim almasına şaşırdığını belirten Kuddusi Çağrı Karakaya, şunları söyledi:

''Babam da öğretmen ve eğitim sektörünün uzun süredir içinde. Buraya gelmeye onun da etkisi oldu. Annem de benim öğretmen olmama sıcak bakıyor. Babam 25 yıllık sınıf öğretmeni.

Burası benim 9'uncu tercihimdi. Aslında daha iyi bölümler de olurdu. Çevre illeri yazdığım için kendi memleketim geldi. Derse ilk geldiğim gün şaşırdım gerçekten. Kocaman sınıfta sadece 2 kişi vardık.

Avantajı ise ilerleyen yıllarda atama konusunda bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Burası bize bir dezavantaj gibi duruyor. 40 kişilik sınıfta 2 kişi ile yüz yüze derslerimiz çok akıcı geçiyor.

Bunun yanında biraz da sıkıcı oluyor dersler. Şu anda hiçbir problem yaşamadık. Hedefim; fen bilgisi öğretmeni olmak. Yıl sonu veya ilerleyen yıllarda tercihim değişebilir.'' (DHA)